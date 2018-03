Le rapport Villani sur l'intelligence artificielle a été rendu public ce mercredi 28 mars à 19 heures. Retour sur les principales propositions du mathématicien et député LREM.

En septembre 2017, le député LREM de la 5e circoncription de l’Essonne et mathématicien Cédric Villani avait été choisi par le Premier ministre, Édouard Philippe, pour mener à bien une mission : élaborer une stratégie nationale pour l’intelligence artificielle capable de s’inscrire dans un cadre européen.

Le rapport, nommé "Donner un sens à l’intelligence artificielle", vient d’être rendu public ce mercredi 28 mars. Il devrait s’accompagner de nouvelles annonces sur l’implantation de laboratoires étrangers sur l’IA en France à l’occasion d’un Sommet sur l’intelligence artificielle, jeudi 29 mars, où Emmanuel Macron devrait notamment prendre la parole.

Pour réaliser ce rapport, Cédric Villani et les six autres personnes ayant composé cette mission ont auditionné 420 experts issus de différents domaines liés à l’intelligence artificielle. La consultation publique qu'ils ont mis en place a recueilli 2 000 contributions et ils ont réalisé une étude comparative des politiques mises en place sur l’intelligence artificielle dans 15 autres pays. Un travail qui se veut donc exhaustif et devrait initier les grandes lignes de la politique française sur l’intelligence artificielle.

"Donner un sens à l’intelligence artificielle" en résumé

Mashable FR a pu le consulter quelques heures avant sa diffusion. Avant de rentrer dans le détail des propositions du rapport, voici, en guise de résumé, ses "10 messages clés" :

"Favoriser l’émergence d’un écosystème européen de la donnée" dans une perspective de "politique de la donnée offensive" mêlant le partage de données entre acteurs d’un même secteur économique et ouverture des données de secteurs privés à la recherche.

dans une perspective de "politique de la donnée offensive" mêlant le partage de données entre acteurs d’un même secteur économique et ouverture des données de secteurs privés à la recherche. "Créer un écosystème de recherche d’excellence en IA" en luttant contre la "fuite des cerveaux", notamment en augmentant la rémunération ou en créant des cursus et des réseaux d’instituts interdisciplinaires.

en luttant contre la "fuite des cerveaux", notamment en augmentant la rémunération ou en créant des cursus et des réseaux d’instituts interdisciplinaires. "Concentrer l’effort économique et industriel sur quatre domaines prioritaires" de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire la santé, transport-mobilités, écologie et défense-sécurité.

de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire la santé, transport-mobilités, écologie et défense-sécurité. "Structurer le soutien à l’innovation sur de grands défis publics et expérimenter" , c’est-à-dire concentrer l’effort sur les domaines prioritaires cités au-dessus en insistant sur des applications et des usages pratiques de l’IA.

, c’est-à-dire concentrer l’effort sur les domaines prioritaires cités au-dessus en insistant sur des applications et des usages pratiques de l’IA. "Créer un Lab public de la transformation du travail" afin de continuer à réfléchir, anticiper et surtout expérimenter ce que l’intelligence artificielle apporte et change dans notre manière de travailler.

afin de continuer à réfléchir, anticiper et surtout expérimenter ce que l’intelligence artificielle apporte et change dans notre manière de travailler. "Expérimenter un dialogue social au niveau de la chaîne de valeur pour financer la formation professionnelle" , ce qui semble signifier l’anticipation des changements professionnels induit par l’IA à l’intérieur des entreprises et entre celles-ci.

, ce qui semble signifier l’anticipation des changements professionnels induit par l’IA à l’intérieur des entreprises et entre celles-ci. "Tripler le nombre de personnes formées à l’IA d’ici 2020" en créant de nouveaux cursus dédiés à l’IA ou transervaux

en créant de nouveaux cursus dédiés à l’IA ou transervaux "Se donner les moyens de transformer les services publics grâce à l’IA" en installant un coordinateur interministériel dédié à l’intégration de l’IA dans la conduite des politiques publiques.

en installant un coordinateur interministériel dédié à l’intégration de l’IA dans la conduite des politiques publiques. "Intégrer les considérations éthiques à tous les niveaux, de la conception des solutions d’IA jusqu’à leur impact dans la société" en créant par exemple un Comité d’éthique sur les technologies numériques et l’intelligence artificielle à la manière du CSA pour l’audiovisuel.

en créant par exemple un Comité d’éthique sur les technologies numériques et l’intelligence artificielle à la manière du CSA pour l’audiovisuel. "Porter une politique audacieuse de féminisation du secteur de l’IA" en instaurant une "politique incitative" visant à augmenter le nombre de femmes dans les cursus universitaires et les entreprises ayant trait à l’IA.

Une politique publique de la donnée

Pour mettre en place une stratégie de développement de l’IA en France, la première chose à faire, selon le rapport Villani, est de s’entendre sur une véritable politique publique de la donnée. "Les données sont la matière première de l'IA contemporaine, et d'elles dépend l'émergence de nombreux usages et applications", souligne-t-il.

Le rapport affirme ainsi que les données profitent "majoritairement à une poignée de très grands acteurs", laissant les autres sur le carreau. Le développement de l’IA passerait ainsi par la création de "communs de la donnée" – des ressources à disposition d’une communauté précise –, mais aussi par une ouverture plus rapide et importante des données publiques et une meilleure définition des modalités d’accès aux données privés.

"Dans certains cas, la puissance publique pourrait imposer l’ouverture s’agissant certaines données d’intérêt général", insiste par ailleurs le document à propos des entreprises.

Une politique d’ouverture pour la recherche

Les pistes de réflexion sur la recherche en France sont au cœur du document. Selon le rapport, la France a du mal à "transformer ses avancées scientifiques en applications industrielles" et souffre d’une véritable "fuite des cerveaux", notamment vers les géants américains.

Ainsi, le rapport affirme que pour renforcer la place mondiale de notre recherche en IA, nous devons créer un environnement de travail plus attractif pour les chercheurs et les étudiants. Il s’agirait ainsi de créer des bourses d’études ou par exemple d’augmenter les salaires en début de carrière pour "résister à la pression compétitive des géants du numérique". La mission propose aussi la mise en place d'un supercalculateur français ou européen dédié aux chercheurs.

Cela passe aussi et surtout par la création de nouveaux pôles de recherche. Des "Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle" (3IA) rassemblant chercheurs, ingénieurs et étudiants. Les 3IA seraient pensés par une coordination nationale qui permettrait plus d’agilité sur le plan scientifique et administratif. L’objectif fixé est de tripler les personnes formées à l’IA d’ici 2020.

Une politique industrielle centrée sur quatre secteurs

Dernier point particulièrement important du rapport : la politique industrielle de la France en matière d’intelligence artificielle. Celui-ci met en avant quatre secteurs : la santé, l’environnement, les transports et la défense.

Cela passe par plusieurs choses. L’un des maîtres mots du rapport est "l’expérimentation". Cédric Villani souhaiterait ainsi la mise en place de "bacs à sable d’innovation" qui permettraient de "fluidifier les parcours d’innovation en IA" en allégeant notamment, de manière temporaire, certaines réglementations.

Dans ces secteurs, il souligne que le développement de l’IA devrait passer par la mise en place de plateformes sectorielles de mutualisation des données alliant public et privé, petites et grandes entreprises. Ce qui favoriserait notamment l’émergence de pépites françaises de l’IA.

Une partie du rapport est également dédiée à l’écologie et aux enjeux éthiques de l’intelligence artificielle. Vous pouvez compter sur nous pour revenir rapidement sur ces deux grandes questions qui animent le débat sur l’IA.

